Vigonza. Uomo colpito da un fulmine nel parcheggio

VIGONZA (PADOVA) - Uomo colpito da un fulmine oggi nel Padovano, a Vigonza. Il malcapitato è stato folgorato all'interno di un piazzale con veicoli commerciali in via Trevisan.

Colpito dal fulmine

Il dipendente di una ditta è stato colpito dal fulmine nella mattina a Vigonza, l'intervento dei vigili del fuoco è scattato intorno alle otto. Quando i pompieri sono arrivati il folgorato era in arresto cardiocircolatorio. I componenti della squadra di prima partenza dei vigili del fuoco di Padova hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare, dandosi il cambio, fino all'arrivo del personale sanitario del Suem. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso in ospedale.

