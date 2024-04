L'Università di Padova è nella top 100 al mondo con 9 discipline: Scienze biologiche è al primo posto in Italia

PADOVA - L'Università di Padova si conferma in testa nei ranking "by subject" di QS, agenzia leader a livello globale nei ranking universitari, sia nell’ambito delle macro-aree disciplinari, sia per quanto riguarda le singole materie. La pubblicazione dell'edizione 2024 vede l'ingresso di cinque nuove discipline nella classifica, portando il totale a 37 sulle 42 analizzate per l'Ateneo patavino.

La classifica

Nell’ambito delle macro-aree disciplinari, le Natural Sciences fanno ingresso nella top 100 mondiale, posizionando Unipd per la prima volta nella top 100 al 97° posto. Un risultato che si aggiunge ai piazzamenti di rilievo delle altre aree disciplinari: Life Sciences & Medicine (105° posto), Arts & Humanities (139°), Engineering & Technology (166°) e Social Sciences & Management (232°).

Analizzando nel dettaglio le singole discipline, l'Ateneo di Padova si conferma un'eccellenza a livello globale con ben 9 subject presenti nei top 100 al mondo e 19 nei top 150. A guidare la classifica troviamo Classics & Ancient History (49° posto) e Physics & Astronomy (62°), seguite da altre punte di diamante come Veterinary Science (fascia 51-70°), Psychology (75°), Agriculture & Forestry (78°) e Pharmacy and Pharmacology (81°). Nella fascia 51-100° sono posizionate ulteriori tre discipline: Anatomy & Physiology, Archaeology e Statistics & Operational Research.

Ma il risultato forse più eclatante arriva da Scienze Biologiche, che si aggiudica il primo posto assoluto in Italia, avanzando di ben 25 posizioni a livello mondiale e posizionandosi al 108° posto mondiale. Confermano il primato nazionale Statistics & Operational Research e Anatomy & Physiology. Oltre alle discipline già citate, salgono sul podio nazionale anche English Language & Literature, Linguistics ed Education.

La soddisfazione

«I risultati dei ranking QS by Subject riflettono l'impatto delle politiche dell'Università di Padova – commenta Mara Thiene, delegata della rettrice ai Joint Degree e International Ranking - volte al potenziamento della propria offerta formativa di livello internazionale, al consolidamento e ampliamento di linee di ricerca d'avanguardia, e al processo di internazionalizzazione dell'Ateneo. Non solo attrarre studentesse e studenti stranieri offrendo formazione di alta qualità e prospettive future ad ampio spettro, ma continuare a mantenere un'apertura internazionale e una prospettiva di dialogo, collaborazione e scambio, salvaguardando il diritto alla conoscenza e la libertà del pensiero e della ricerca accademica».