Insulti al giocatore di colore durante la partita Tribano-Granze, daspo a due padovani di 29 e 40 anni

PADOVA - Due padovani di 40 e 29 anni residenti in città sono stati segnalati dai carabinieri alla questura, che procederà all'emissione di un "Daspo sportivo", per aver insultato un giocatore di colore del Tribano durante una partita della II categoria calcistica disputata il 14 novembre scorso. Il 29enne è stato anche segnalato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica (legge Mancino), quindi oltre al provvedimento amministrativo rischia anche l'indagine penale.

Nella gara tra la Polisportiva di Tribano e l'Ads Granze, a pochi minuti dalla fine era partito un coro di insulti al giocatore del Tribano, verso cui era stato mimato il gesto di una scimmia. Il giocatore per protesta era andato in spogliatoio e i compagni lo avevano seguito. Le due squadre stavano pareggiando; il Giudice sportivo ha decretato la vittoria del Granze per abbandono di campo.