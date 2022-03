Uccisa e fatta a pezzi, l'amica attrice porno: «Il suo killer mi ha detto che Carol si trovava a Padova»

«Non è vero che nessuno - a parte la mamma e l'ex e padre del figlio - in questi mesi ha cercato al telefono Carol Maltesi, come ha detto il killer Davide Fontana dopo aver confessato di averla uccisa». Lo rivela, intervistata da Niccolò Fantini (Mow magazine) l'attrice porno Sabrina Ice. «Sono sconvolta perché la settimana scorsa - racconta - ho sentito lui: Davide, che mi ha detto che lei era andata via e lui credeva fosse a Padova. Non l'ho sentita direttamente da quando era tornata da Praga, circa dicembre. Lei si voleva ritirare, ma è tutto quello che mi ha detto lui: con lei non ho parlato dopo Praga. Con lui ho invece parlato spesso, perché mi doveva fare anche delle foto. Oddio, ho i messaggi con lui: gli avevo chiesto come contattarla e lui mi ha detto che non aveva il suo nuovo numero. Voleva farmi delle fotografie e ci stavamo appunto organizzando».

«Non pensavo che fosse scomparsa. Ho sentito solo lui: cercavo dove poterla contattare e lui - ricorda l'amica - mi ha detto che aveva smesso. Spesso rispondeva lui, anche sugli account di lei, non è così infrequente. Pensavo che per lei fosse un cambio di vita, un colpo di testa, almeno lo pensavo fino ad ora: questo è quello che a me aveva sempre detto lui, ancora la scorsa settimana, che non sapeva come contattarla. E anche su Instagram aveva tolto alcune foto, come avevo visto». Per cui non è vero, come ha dichiarato il reo confesso - chiede Fantini - che nessuno la cercava? «Mi pare evidente: è una menzogna» risponde la collega di Carol.