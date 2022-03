Ubriaca si schianta, 50enne miracolata: aveva un tasso di alcol sei volte il limite consentito. Addio patente

SAONARA - Ha salvato la pelle, ma la patente non la rivedrà per parecchio tempo. Come una "roulette russa", si è messa al volante della sua Peugeot 108 nonostante fosse ubriaca. Cinquantenne di Saonara si è schiantata autonomamente in via Frassanedo a Saonara alle porte di Padova. E' successo venerdì 4 marzo alle 19. Uscita miracolosamente illesa dall'abitacolo, non ha potuto esimersi dall'alcoltest impostole dai carabinieri della stazione di Legnaro intervenuti per gli accertamenti di rito.

Il risultato è stato di 3,09 g/lt oltre sei volte il limite imposto dal Codice della Strada. Per la donna, alle soglie del coma etilico, è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida. E' probabile che almeno per un paio d'anni non potrà più mettersi al volante di un'auto. Non è dato sapere cosa abbia ingurgitato per giungere a questa percentuale di alcol nel sangue. L'attività di prevenzione alla guida sotto l'influenza di alcol e droga da parte delle forze dell'ordine proseguirà senza sosta al fine di scongiurare gravi incidenti stradali.