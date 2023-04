A dicembre 2021, Greta, 25 anni, laureata a Padova con master in International Business, ha ricevuto la terribile diagnosi di linfoma maligno. Allo Iov è stata presa in cura dal dottor Dario Marino, con cui instaura un rapporto di fiducia e stima. Non ha mai smesso di allenarsi, perché lo sport per lei è un modo di liberare la mente e restare lucida. A unire Greta e il dottor Marino, una promessa: una volta tenuta sotto controllo la malattia , avrebbero corso la maratona. Le promesse, si sa, vanno mantenute, e quel giorno è arrivato! Domenica 23 aprile "scenderanno in strada" insieme per correre la Maratona del Santo.