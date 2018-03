Tumore fantasma scovato e distrutto nella "prigione di gelo": ragazza guarita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Un tumorescovato grazie all'impiego di sofisticati approcci di tipo diagnostico-terapeutico, è stato costretto in una prigione di ghiaccio e le cellule malate, finite ibernate, sono morte per esplosione.Il cancro è stato letteralmentesenza la necessità di intervento chirurgico. Così è guarita una, che sembrava affetta da ipertensione primaria, e per questa curata con somministrazione farmacologica. In realtà la sua pressione alta era secondaria, ovvero dovuta a una malattia a monte che le équipe die dell'Istituto di Radiologia dell'Azienda ospedaliera universitaria, ovvero i rispettivi direttori Gianpaolo Rossi e Diego Miotto insieme con i collaboratori Giuseppe Maiolino, Michele Battistel, Giulio Barbiero e Valeria Bisogni, hanno scoperto essere un reninoma, diagnosticato e curato senza lasciar traccia.perchè molto piccolo (otto millimetri) e mimetizzatosi all'interno del rene destro, il tumore che aveva colpito questa giovane donna è considerato rarissimo: individuato per la prima volta sessant'anni fa, da allora in tutto il mondo ne sono stati diagnosticati 102 casi, 4 dei quali a Padova, 2 nell'arco di 35 anni, gli altri 2 negli ultimi 3 grazie ai progressi della tecnica.Come? Utilizzando un nuovo metodo di misurazione della renina, enzima secreto dalle cellule del rene. Dopodichè si è proceduti aovvero a eliminazione del cancro grazie all'impiego del ghiaccio. Un sottile ago è stato inserito nel rene della giovane stesa su un fianco...