PADOVA - Da nord a sud, dalla Sicilia ma anche da diverse città venete. In trentacinquemila sono arrivati allo stadio Euganeo per il concerto di Tiziano Ferro. Un quasi tutto esaurito annunciato, che ha visto la presenza di diverse generazioni tra il pubblico. «Seguo Tiziano Ferro da almeno dieci anni, stasera non vedo l'ora di poter cantare "Il regalo più grande", la mia canzone preferita» racconta Federico Vivian, di 24 anni. «È lui il fan numero uno di Tiziano Ferro, da tutta la vita» lo prende in giro scherzosamente l'amico Sebastiano Lanza, di 24 anni. I due vengono da Mirano, e hanno avuto la fortuna di fare giusto un'oretta di coda prima di entrare allo stadio. «Noi veniamo da Latina, siamo qui da mezzogiorno» ha fatto loro eco Giorgia Saccoccio, 32 anni, mostrando così un periodo d'attesa decisamente più lungo. Alle 16 i diversi parcheggi vicino allo stadio hanno pian piano iniziato a riempirsi, ma molti, approfittando del bel tempo, hanno comunque deciso di sfidare la calura estiva raggiungendo la destinazione a piedi, o, in alternativa, in bicicletta e in monopattino.

Tre anni d'attesa

«Seguiamo Tiziano da sempre, da quando eravamo piccoline e dall'adolescenza, più o meno 2010» hanno raccontato Martina Antone, 26 anni, e Benedetta Musardo, 27 anni. «Siamo siciliane ma viviamo a Padova, qualcuno a Como. Siamo qui dalle 15 e 30 e abbiamo una gran voglia di vederlo dal vivo, oltre che un biglietto datato 2020. Sarà la prima volta che potremo vedere uno spettacolo di Tiziano Ferro, ci aspettiamo davvero una grande festa» ha aggiunto Martina. Il periodo pandemico è stato caratterizzato da un blocco totale degli eventi dal vivo ma ora la situazione si è stabilizzata e si possono tornare a vivere nuove emozioni cantando canzoni molto amate. «Ogni canzone è associata a un ricordo» racconta Giulia De Lucia, 28 anni. «E a un momento importante della nostra vita, come l'infanzia» le fanno eco le amiche Martina Antone e Viviana Moscato, 26 anni. C'è chi rimane fisso a sfidare il caldo in piedi in coda sotto il sole, e chi invece è riuscito a conquistare un posto seduto e decide di godersi un po' l'ombra prima di entrare allo stadio. «Seguiamo Tiziano da anni, da quando siamo piccole. In realtà mia mamma lo ascoltava quando ancora ero nella sua pancia, quindi da un bel po'» racconta Claudia Amaro, 23 anni, parlando del suo legame con il cantante di Latina. «Siamo di Castelfranco, arrivate da un'oretta, ci siamo prese un po' prima così stiamo qui tranquille» ha poi aggiunto Claudia. «Ci siamo organizzate molto bene, abbiamo cibo, tovaglie, siamo a posto» le ha fatto eco l'amica Elisabetta Lazzara, di 23 anni. «Le emozioni che Tiziano provoca sono indescrivibili, ogni volta che lo ascolti hai la pelle d'oca» hanno raccontato le due giovani, per la prima volta ad un concerto di Tiziano Ferro. «Lo aspettiamo da quattro anni, perché abbiamo preso i posti nel 2019, in pre-pandemia. Non vediamo l'ora». E in merito alle aspettative sul concerto le ragazze non hanno dubbi: «Ci aspettiamo emozioni forti. E un sacco di pianti, sicuri».

Non solo giovani, però. L'attesa per il concerto di Tiziano Ferro coinvolge un pubblico molto eterogeneo, che comprende anche la fascia più adulta. «Seguiamo Tiziano da circa cinque o sei anni. Inizialmente dovevamo venire con il papà di Sara ma purtroppo non ha potuto, così siamo comunque venute noi due» racconta Roberta Buson, 47 anni, in compagnia della figlia Sara Silviaro, di 11 anni. Il cantante piace molto a tutta la famiglia, proveniente da Chioggia, e sono molte le emozioni che provoca nei suoi fan, grandi e piccini: «Sono emozioni miste, come gioia» ci dice Roberta. «O felicità» aggiunge Sara. «Aspetto questo concerto da otto anni, è stato l'ultimo che ho visto» racconta Alessio Buggero, 22 anni. «Stasera voglio vedere il Tiziano Ferro di sempre, aspetto questo concerto da tre anni» ha aggiunto poi Maria Zen, di 60 anni. Una lunga attesa sotto il sole, che è stata in ogni caso totalmente ripagata.