«Pericolo terrorismo». Tunisino spulso torna in città: rimpatriato

Marina Lucchin

PADOVA - Era stato espulso a gennaio con ordinanza del Prefetto di Padova perchè considerato un presunto terrorista. L'avevano accompagnato al centro per il rimpatrio di Brindisi ma mentre procedeva l'iter burocratico per rispedirlo in patria, lui è riuscito a sfuggire. A luglio è stato ritrovato nascosto nuovamente a Padova e ieri il Viminale ha reso noto che è stato definitivamente imbarcato su un aereo con destinazione Tunisi. È la 78esima espulsione eseguita in Italia da inizio anno. Il...