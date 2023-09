PADOVA - Scossa di terremoto questa mattina presto, 25 settembre. L'epicentro è vicino a Villa del Conte e il magnitudo registrato di 2.2 alle 5.49. «Siamo in contatto con le autorità preposte in materia per eventuali comunicazioni o aggiornamenti che auspichiamo non necessari» fa sapere Antonella Argenti, sindaca di Villa del Conte.