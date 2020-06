Tenta di scippare una giovane e rapinare una suora, 71enne "espulso" dal Veneto

PADOVA - Un 71enne, senza fissa dimora, è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di dimora in Veneto, emesso dal Gip del trbunale di Padova su richiesta della Procura in base alle indagini dei carabinieri. Sono stati i militari della stazione di Prato della Valle a dare esecuzione al provvedimento, dopo aver rintracciato in città M.C., del '49.



L'uomo era già stato denunciato in stato di libertà dall'Arma di recente, perché ritenuto responsabile di un tentato furto con strappo, effettuato l'11 maggio in via Cesare Battisti ai danno di una giovane donna del '93, S.M., e anche per un tentativo di rapina il 26 maggio in via Speroni ai danno di una suora, G.G., di 61 anni residente a Padova.

