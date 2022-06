PADOVA - Il Teatro Verdi resterà chiuso per dieci giorni: alcuni calcinacci sono caduti dal controsoffitto ed è necessario fare dei lavori per la messa in sicurezza. Il concerto dell'Opv che doveva avere luogo questa sera alle 20.45, 3 giugno, è stato spostato al Pollini. Il cantiere partirà domani e i lavori interesseranno tutto il controsoffitto, non solo dove ci sono i danni.

Al Teatro Verdi, infatti, ieri si è verificato il distacco di un paio di metri quadrati del controsoffitto ottocentesco, che è caduto sul pavimento del foyer, trascinando le arelle con cui era stato costruito il solaio. Fortunatamente in quel momento non c'era nessuno e ad accorgersi dell'accaduto è stato nel primo pomeriggio il coordinatore Emanuele Cattozzo, il quale ha avvertito sia il Comune, che è proprietario dello storico immobile, sia Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno effettuato le verifiche statiche e una perizia. Spostato al Pollini lo spettacolo musicale odierno, in cui l'Orchestra di Padova e del Veneto renderà tributo alla carriera del compositore Giacomo Manzoni che il 26 settembre compirà 90 anni, eseguendo due storiche partiture alla presenza dell'autore, al quale prima sarà consegnato il sigillo della città. La stagione estiva resta confermata perché, come ogni anno, gli spettatori saranno sul palcoscenico e non in platea o nei palchetti. Si potrà entrare da corso Milano e dal Ridotto, mentre la biglietteria è stata spostata al Ridotto.

I COMMENTI

«In mattinata - ha spiegato ieri l'assessore alla Cultura, Andrea Colasio - farò un sopralluogo con Domenico Lo Bosco, caposettore dell'Edilizia Monumentale, per valutare con la massima attenzione la situazione e capire che cosa abbia determinato la caduta del controsoffitto. Speriamo che il cedimento non pregiudichi lo svolgimento del concerto». «I vigili del fuoco - ha aggiunto Beltotto - sono arrivati subito, hanno effettuato tutti i controlli possibili e verificato se ci fossero infiltrazione d'acqua, ipotesi che pare scongiurata. Attendiamo l'esito della perizia per stabilire il da farsi, d'intesa con il Comune che è il padrone di casa. Importante, comunque, è che nel momento in cui si è staccato il controsoffitto nel Teatro non ci fosse nessuno». «Prima di tutto viene la sicurezza - ha commentato Paolo Giaretta, presidente dell'Opv - Se ci sono le condizioni, si terrà il concerto, altrimenti cercheremo di proporlo altrove, avvertendo gli spettatori».