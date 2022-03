Giro d'Italia femmnile, la tappa finale arriverà a Padova

Padova diventa per un giorno la capitale italiana del ciclismo femminile. La città del Santo, infatti, il 10 luglio ospiterà la tappa conclusiva del Giro d’Italia femminile 2022. A fare da sfondo alla manifestazione sarà Prato della Valle. Ad annunciarlo è stato oggi - 3 marzo - l’assessore padovano allo Sport Diego Bonavina.

«Sì, sarà Padova a ospitare l’ultima tappa del Giro femminile – spiega soddisfatto l’assessore – la nostra città avrà dunque l’onore di consegnare simbolicamente la maglia rosa alla vincitrice di questa importantissima manifestazione sportiva». «Si tratta di un evento seguitissimo – aggiunge - un evento che sarà preceduto da una settimana di festa. Quella padovana sarà una tappa molto suggestiva, perché partirà da Abano Terme, si snoderà lungo i Colli Euganei, per arrivare poi in Prato della Valle». «Questo risultato è il frutto di una lunga collaborazione con gli organizzatori del Giro – conclude – un lavoro che, però, non si fermerà qui. Salvo imprevisti infatti, nel maggio del 2023, la nostra città dovrebbe ospitare anche una tappa del Giro maschile e anche questo è un risultato che ci riempie di soddisfazione. Padova è sempre orgogliosa di ospitare eventi di questo tipo».