Tampona le automobili in corsa e poi fugge: panico nella tangenziale di Padova

PAADOVA - Panico in tangenziale oggi, 2 maggio, all'incirca alle 15.30. Un automobilista tamponava le auto in marcia e poi proseguiva la sua folle corsa. Un equipaggio della sezione radiomobile intervenuto sulla tangenziale da Limena a Padova ha intercettato e fermato l'automobilista: si tratta di un 25enne nato a Cittadella. Il giovane volontariamente, ha tamponato quattro veicoli per poi proseguire la sua corsa. Alcuni passeggeri sono ricorsi alle cure del pronto soccorso, ma al momento non ci sono feriti gravi. L'automobilista è ora ricoverato in psichiatria ed è stato denunciato a piede libero per danneggiamento e lesioni.