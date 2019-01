Ragazzo di 22 anni travolto e ucciso dal treno. Linea ferroviaria bloccata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Un ragazzo diitaliano diè statoda unnello scalo ferroviario di San Giorgio delle Pertiche questa mattina intorno alle sei. Il macchinista del treno ha visto il giovane in mezzo ai binari e non ha potuto evitarlo. A quanto pare si tratterebbe di un suicidio.I treni solla tratta Padova-Camposampiero sono bloccati per i rilievi.Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:Telefono Amico 199.284.284Telefono Azzurro 1.96.96Progetto InOltre 800.334.343De Leo Fund 800.168.768