«La mia amica vuole buttarsi dalla finestra», 34enne salvata dal suicidio

PADOVA - Ieri sera la Polizia ha salvato la vita di una giovane padovana in procinto di suicidarsi a causa di una delusione sentimentale.«Alle ore 21.40 - spiega il commissariato - giungeva sul 113 una telefonata da un giovane residente a Roma che riferiva di aver ricevutoda una sua amica,, residente in zona Arcella, nei quali la giovane scriveva di essere disperata per la fine della sua relazione sentimentale e per questo manifestava intenti suicidi. Nei messaggi la ragazza scriveva di essere chiusa in camera e che i suoi parenti, presenti nell’abitazione, non sapevano nulla delle sue intenzioni. Inoltre riferiva di aver ricevuto delle foto in cui veniva inquadrata una finestra aperta».La Centrale Operativa immediatamente ha inviato una pattuglia sul posto: presi contatti con il padre e il fratello della donna, ignari di quanto stava accadendo, due poliziotti entravano nella camera e, notando la giovane seduta sul bordo della finestra, la avvicinavano con cautela riuscendo a cingerla alle spalle e metterla in sicurezza all’interno della stanza. Dopo averla salvata gli operatori allertavano il personale del 118 .