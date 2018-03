Una maxi-piattaforma sopra la stazione di Padova

di Nicoletta Cozza e Alberto Rodighiero

PADOVA - Intanto è stato avviato lo studio, che richiederà un bel po' di tempo. Però il progetto a cui lavoreranno le Ferrovie dello Stato, anche se non nuovissimo, è suggestivo: realizzare una piattaforma che colleghi l'Arcella alla città, passando sopra alla Stazione, su cui non solo potranno transitare pedoni e ciclisti, ma anche trovare ospitalità bar, ristoranti e attività commerciali. Di questo, e del futuro a 360 gradi dello scalo dei treni, infatti, hanno parlato ieri mattina durante un incontro durato più di un'ora il sindaco Sergio Giordani, il vice Arturo Lorenzoni e Renato Mazzoncini, amministratore delegato dell'ente ferroviario. Quest'ultimo ritiene interessante e opportuno un rilancio della stazione padovana, che considera tra le prime dieci in Italia per afflusso e posizione strategica. «Sono tre - ha sottolineato il primo cittadino - i progetti su cui insieme abbiamo iniziato a lavorare. Il primo riguarda il raddoppio del binario ferroviario dove transitano i convogli diretti all'Interporto. Il secondo, invece, ha per oggetto sempre lo stesso contesto, ma si concentra sullo snodo per i binari che collegano la Stazione sempre all'Interporto. Il terzo, poi, prende spunto dall'arrivo dell'alta velocità e quindi è stata rilanciata l'idea di realizzare quello che a me piace definire un boulevard, in grado non solo di connettere direttamente l'Arcella al cuore della città, ma anche di rilanciare e riorganizzare la Stazione, con l'apertura di negozi e posti di ristoro. In sostanza stiamo parlando di un poderoso intervento di riqualificazione in un'area in cui i problemi della sicurezza sono ancora molto sentiti»...