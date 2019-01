Spacciatore nordafricano già arrestato continua l'attività: ora è in galera

PIOVE DI SACCO - Al termine di una lunga e complessa indagine finalizzata a contrastare con decisione lo spaccio di stupefacente nel mondo dei giovani, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco, con la partecipazione di un' unità antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia (Pd), hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Padova, nei confronti di un nordafricano 51enne che da tempo aveva costituito un sostanzioso pacchetto di acquirenti ai quali forniva quotidianamente cocaina e, in via marginale, hashish.



L'attività investigativa, che ha avuto inizio nel mese di agosto 2018, è riuscita a documentare un lungo periodo di attività illecita che parte dalla fine dell'anno 2016 ad oggi. Lo straniero era già stato arrestato per lo stesso reato, ma non aveva mai smesso di svolgere la sua principale attività illecita che costituiva per lui la principale fonte di sostentamento. Rinvenuta anche sostanza stupefacente nel corso della perquisizione domiciliare contestuale all'arresto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA