Colbrelli dimesso dalla Cardiologia: gli è stato impiantato un defibrillatore

PADOVA - Sonny Colbrelli è stato dimesso oggi - 2 aprile - dalla Clinica cardiologica universitaria di Padova, dopo una settimana di degenza: lo ha fatto sapere la Bahrain-Victorious, il suo team, in una nota. Al 31enne campione bresciano, seguito dall’équipe del professor Domenico Corrado, è stato impiantato con successo un defibrillatore sottocutaneo.

Colbrelli, vincitore della Roubaix 2021 e attuale campione d’Italia e d’Europa, era stato colpito da un arresto cardiorespiratorio lunedì scorso 21 marzo al termine della prima tappa della Volta Catalunya, e curato all’ospedale Trueta di Girona

Era ricovertao a Padova da sabato 26 marzo. “L’atleta è stato sottoposto a un’approfondita valutazione clinica, genetica e di imaging per identificare la causa dell’aritmia che ha portato all’arresto cardiaco e la terapia più appropriata - ha spiegato il prof. Corrado - La decisione di impiantare un dispositivo salvavita è stata condivisa da Colbrelli al quale è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. Il dispositivo funziona per correggere il ritmo cardiaco, se necessario, in casi estremi”.

Il team ha fatto sapere che ora Colbrelli continuerà la riabilitazione a casa.