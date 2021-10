Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CICLISMO«Non svegliatemi». Sonny Colbrelli crede di vivere un sogno, invece è pura realtà. Il corridore bresciano ha tagliato per primo il traguardo della Parigi-Roubaix, la durissima classica monumento resa ancora più difficile dal fango e dalla pioggia. La classica brutta giornata autunnale del nord Europa ha fatto da cornice al trionfo più bello per l'azzurro, che mette la ciliegina sulla torta in una stagione straordinaria....