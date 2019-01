Borile (M5s) sui social: â€‹«L'omicida del bambino va appeso in piazza»

di Nicoletta Cozza

PADOVA - Non ha esitato a usare toni molto forti di fronte a un episodio di una gravità inaudita. E lo ha fatto pubblicamente, mettendoci la faccia, con un, a commento della notizia sulla tragedia avvenuta in terra partenopea., fino a qualche mese fa consigliere comunale dele dimessosi per impegni accademici, non ha fatto ricorso a perifrasi per esprimere il suo stato d'animo di fronte al crimine commesso dal ventiquattrenne di origine tunisina che ha ammazzato di botte e a colpi di scopa il figlio di 7 anni della compagna e picchiato con violenza anche la sorellina di poco più grande, mandandola in ospedale. «Ora in carcere, a spese dei contribuenti, per una possibile riabilitazione! Per me giustizia in piazza e cappio al collo», ha scritto l'esponente pentastellato, che è anche criminologo, antropologo e direttore generale della Scuola per Mediatori Linguistici (Ciels).