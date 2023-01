Il derby Vicenza-Padova finisce pari: a Jelenic risponde Ferrari

E' finito in parità il derby di serie C Vicenza-Padova (fu 2-1 all'andata per i biancoscudati) oggi, 8 gennaio, allo stadio Menti della città berica.

VICENZA (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Cappelletti (11' st Bellich), Sandon (42' st Corradi); Dalmonte, Zonta (34' st Scarsella), Cavion (11' st Jimenez), Begic; Rolfini (42' st Ronaldo), Stoppa; Ferrari. All. Modesto A disposizione: Brzan, Grandi, Lattanzio, Padella, Favero, Mion, Alessio, Busatto, Giacomelli

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Belli, Valentini, Gasbarro, Crivello; Vasic (40' st Cretella), Dezi, Jelenic (26' st Piovanello); Liguori, De Marchi (40' st Gagliano), Russini (21' st Franchini). All. Torrente. A disposizione: Zanellati, Fortin, Calabrese, Ilie, Zanchi, Curcio, Radrezza

ARBITRO: Stefano Nicolini di Brescia

I gol: nel primo tempo al 28' Jelenic per il Padova, nella ripresa al 24' pareggia Ferrari (V) ma emozioni fino alla fine. Per i Vicenza continua la lotta al vertice (staccata di un solo punto da Pordenone e FeralpiSalò) mentre il Padova è soltanto decima 11 punti dietro e per ora fuori anche dai play off.