Parma in vetta: pari Frosinone raggiunto al 4. posto dal Citta corsaro a Foggia

In serie B è sempre spettacolo: ilvince a Foggia e vola in classifica al 4. posto agganciando il FrosinoneLa 17. giornataBrescia-Salernitana 2-0: st 5’ Vitale (S) aut: deviazione di testa, 35’ Caracciolo (B). Al 24’ traversa di Rossi (S).Cremonese-Spezia 1-0: 42’ st Paulinho. Al 13’ traversa di Maggiore (S).Foggia-1-3: 29’ Schenetti (C), 38’ Agnelli (F) rig (mano di Pasa), 39’ Litteri (C); 16’ st Kouame (C). Al 4’ st traversa di Calderini (F).Frosinone-Cesena 3-3: 18’ e 31’ Laribi (C), 21’ Beghetto (F), 35’ Dionisi (F) rig: colpo di Kupisz in faccia a Beghetto; st 32’ Soddimo (F), 38’ Jallow (C). Kupisz espulso al 33’ pt. Due traverse ciociare: al 43’ di Maiello (F), al 5’ st Soddimo.Novara-Empoli 1-1: st 9’ Troest (N), 33’ Zajc (E).Parma-Pro Vercelli 3-0: st 10’ Insigne, 12’ Scavone, 45’ Corapi. Al 7’ st espulso Konate (Pv): abbatte Baraye lanciato a rete.Pescara-Ternana 3-3: 30’ e 47’ st Valzania (P), 46’ Pettinari (P); st 2’ Montalto (T), 12’ Tremolada (T), 30’ Valjent (T). Al 7’ st traversa del Pescara con Brugman. Al 11’ st espulso Perrotta (P) per fallo di mano. Al 12’ st la Ternana fallisce un rigore con Tremolada, respinta di Fiorillo. Al 32’ st espulso Signorini (T) per doppia ammonizione, la 2^ per chiusura su Benali.Alle 18 in campoDomani alle 15.00 Avellino-Carpi, alle 17.30 Entella-Bari.Lunedì alle 20.30 Perugia-Ascoli.ClassificaBari* e Parma 29; Palermo 28,e Frosinone 27, Empoli e Cremonese 26, Venezia 25; Carpi 23, Salernitana e Novara 22, Brescia e Pescara 21, Spezia 20, Perugia e Avellino 19; Cesena e Foggia 18; Entella, Ternana Unicusano e Pro Vercelli 17, Ascoli 14.* una gara in meno