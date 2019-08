L'auto nuova è un affare? Macché, al primo controllo viene sequestrata: ecco perché

di Cesare Arcolini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Ilsprovveduto pensa di aver concluso unnel rapporto qualità-prezzo. Poi arriva puntuale il controllo della Polizia stradale eSono davvero tante le situazioni di questo tipo che stanno colpendo vittime padovane: vorrebbero risparmiare, ma si mettono nelle mani sbagliate. Negli ultimi due anni almeno trenta veicoli di media e grossa cilindrata provenienti da fuori confine e oggetto di nazionalizzazione non sono risultati a norma e la Polizia Stradale di Padova ha proceduto a sequestrarli e indagare i sospettati. Si tratta di vetture immatricolate in Italia con falsa documentazione estera. E' quanto emerge da un'attività ad ampio raggio della Polizia Stradale del Veneto, svolta in sinergia con una squadra della Polizia giudiziaria.