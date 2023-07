Sequestrati 400mila accendini in zona industriale: erano stoccati con merce infiammabile

PADOVA - I finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato 400mila accendini, contenenti gas infiammabile, custoditi in violazione delle norme di sicurezza. L’operazione, condotta dai Baschi Verdi del Gruppo, ha consentito di individuare gli accendini presso una società dedita al commercio all’ingrosso di merce varia nella zona industriale di Padova.

In dettaglio, all’atto del controllo sono stati rinvenuti numerosi accendini a gas “non ricaricabili” che, seppur regolari dal punto di vista della fabbricazione e dell’importazione, sono risultati stoccati in commistione con altro materiale altamente infiammabile, in violazione delle prescrizioni e cautele imposte dalla normativa. Infatti il materiale infiammabile era detenuto in maniera non sicura, non osservando, tra l’altro, le vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli incendi. Al termine dell’attività il rappresentante legale della società interessata è stato segnalato alla locale Autorità Giudiziaria per i reati di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro e omessa denuncia di materiale che può esplodere.