Verso il lavoro e l'università: al Fermi la miglior preparazione. Il liceo classico di Cittadella supera il Tito Livio

PADOVA - Sorprese e conferme nella nuova edizione del report annuale di Eduscopio, sito della Fondazione Agnelli che stila la classifica delle migliori scuole che preparano all'università e al lavoro. Nel report di quest'anno, guardando il dato che media tra i voti degli studenti e il numero di crediti ottenuti, svetta nella classifica dei licei più performanti nella preparazione alla carriera universitaria il liceo scientifico Fermi di Padova con un punteggio di 91,52, confermando nuovamente la posizione degli ultimi due anni.

Con lo scopo di aiutare i ragazzi di terza media a scegliere il proprio percorso futuro, Eduscopio propone annualmente classifiche aggiornate di tutti i licei e istituti tecnici della provincia, grazie alle quali i giovani possono scoprire, tramite una ricerca per comune, quali siano gli istituti più adeguati a preparare al mondo del lavoro o alla carriera universitaria, in un raggio di 30 chilometri.

I POSIZIONAMENTI

Dopo il Fermi, nella classifica dei licei scientifici vi sono il Ferrari d'Este e il liceo Bruni di Padova, che supera l'Einstein di Piove di Sacco con un margine di due punti, scalzandolo dalla terza posizione dello scorso anno. Nel caso dei licei classici continua la battaglia per il primo posto tra Tito Livio di Padova e Tito Lucrezio Caro di Cittadella, vinta da quest'ultimo grazie a un punto decimale. Tra i licei linguistici si distingue il nome dell'Einstein di Piove che, dalla seconda posizione dell'anno scorso, conquista la classifica 2022; al secondo posto l'ex detentore del titolo, il Newton-Pertini di Camposampiero, seguito dal Ferrari di Este. A sorpresa, il primo posto tra i licei delle scienze umane va al Cattaneo di Monselice, che spodesta il Tito Lucrezio Caro e il Duca d'Aosta di Padova, che scalano di una posizione rispetto allo scorso anno.

Nella classifica che prende in considerazione la continuazione del percorso all'università sono inclusi anche gli istituti tecnici: per l'indirizzo tecnico-economico il primo posto passa al Rolando da Piazzola di Piazzola sul Brenta con un punteggio di 65,11, seguito dal Girardi di Cittadella con 62,25 e dal Kennedy di Monselice con 59,6. Per quanto riguarda l'indirizzo tecnico-tecnologico a posizionarsi in cima è il Marconi di Padova che per soli 4 punti decimali supera il Belzoni-Boaga.

LE PROIEZIONI

A completare il report annuale di Eduscopio vi sono due ulteriori classifiche che valutano la preparazione al mondo del lavoro secondo due criteri: l'indice di occupazione dei diplomati e la coerenza tra studi fatti e lavoro trovato. Al primo posto in assoluto come indice di occupazione si riconferma l'istituto Meucci di Cittadella, con 88,73 punti nell'indirizzo professionale-industria e artigianato. In ambito tecnico-economico conquista la vetta il Rolando da Piazzola con 71,25 punti, mandando al secondo e terzo posto rispettivamente il Mattei di Conselve e il Girardi di Cittadella, ex primo e secondo. Nel caso dell'indirizzo tecnico-tecnologico il Meucci continua a mantenere il primato con un punteggio di 84,72 a cui fanno seguito l'Einstein e il Newton-Pertini. A concludere con l'indirizzo professionale-servizi è il Pietro d'Abano di Abano Terme.

Nella classifica per la coerenza tra studi fatti e lavoro trovato le classifiche subiscono uno stravolgimento e vedono al primo posto nell'indirizzo tecnico-economico l'istituto Valle di Padova con 33,33 punti. Punteggio di gran lunga superato dal primo classificato nell'indirizzo tecnico-tecnologico, il Newton-Pertini con 60,92. L'Istituto superiore per l'enogastronomia, infine, conquista il primo posto nell'indirizzo professionale-servizi accompagnato dal suo omologo nel campo professionale-industria e artigianato, l'istituto Bernardi.