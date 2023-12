Nuove scritte contro il sindaco in Piazza Matteotti. «Basta, temo per l’incolumità mia e delle persone a me vicine»

SOLESINO - Nuovo imbrattamento del tabellone luminoso di Piazza Matteotti a Solesino con scritte offensive contro il sindaco Elvy Bentani.

Il gesto incivile è stato ripreso con un video, che è già nella caserma dei carabinieri, girato dal titolare di un bar e da alcuni cittadini nella notte tra sabato e domenica. L'autore è una persona già nota alle forze dell’ordine perchè avrebbe in passato anche minacciato il sindaco e gli assessori. «Deve accadere una tragedia prima che qualcuno intervenga? - è la riflessione del sindaco di Solesino Elvy Bentani, che aggiunge - Mi auguro che le forze dell’ordine intervengano al più presto e che il responsabile paghi di tasca propria per i danni causati. È inaccettabile - conclude Bentani - che gli operai del Comune ogni settimana debbano perdere tempo prezioso, che potrebbero dedicare a lavori più importanti, per rimediare ai danni che fa, oltre al fatto che temo per l’incolumità mia e delle persone a me vicine».