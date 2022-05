Schianto allo svincolo autostradale, tre feriti, traffico in tilt

TERME EUGANEE - Incidente stradale oggi, 21 maggio alle 10,30 lungo l'autostrada A13 direzione Padova all'altezza dello svincolo di Terme Euganee. Per cause ora al vaglio della Polizia stradale di Rovigo si sono venute a scontrare due auto. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno grave elitrasportato in ospedale. Lo schianto ha provocato code di diverse chilometri in ambo i sensi di marcia, favorite anche dagli inevitabili curiosi che hanno rallentato la marcia. Nell'incidente non sono rimaste coinvolte ulteriori auto. La viabilità ha subito rallentamenti per un paio d'ore. Sul posto oltre agli agenti della Stradale sono intervenuti i Vigili del fuoco e più mezzi del personale medico del Suem 118. In tutta la giornata odierna si sono registrati nell'area interessata dall'incidente picchi di traffico, con automobilisti in viaggio verso le località di mare per il weekend di sole.