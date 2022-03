Canna fumaria difettosa, incendio in abitazione. Un ferito lieve, pompieri sul posto fino a tarda sera, traffico in tilt

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Un incendio in abitazione si è sprigionato oggi 15 marzo poco dopo le 18 in una villetta di via Bragatei a Cavino di San Giorgio delle Pertiche, non distante dai confini con il comune di Curtarolo. Secondo i primi riscontri raccolti il rogo sarebbe stato provocato da un mal funzionamento della canna fumaria della casa. Uno dei residenti, rendendosi conto di quanto stava accadendo, ha tentato di intervenire ed è rimasto lievemente ferito. Trasportato a scopo precauzionale al pronto soccorso di Camposampiero, le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto oltre a più squadre dei Vigili del fuoco sono giunti gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese. L'area è stata transennata e il traffico deviato in arterie limitrofe. Per una stima dei danni sarà necessario attendere la giornata di mercoledì. In corso la bonifica dell'area da parte dei pompieri. Dovrebbe essere garantita la staticità dell'abitazione. Nella zona si è creato un capannello di residenti che hanno voluto assistere in presa diretta alle operazioni di soccorso. Presente anche il sindaco Daniele Canella per sincerarsi di quanto accaduto insieme al consigliere comunale Andrea Carnio.