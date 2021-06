Comunali a Padova, Salvini ha già in mente un nome per la sfida a Giordani

VENEZIA - «Una mezza idea per il prossimo sindaco di Padova ce l'ho, non faccio nomi ma confermo che un'idea c'è». L'ha detto, oggi a Mestre (Venezia) il leder della Lega Matteo Salvini in riferimento alle amministrative di Padova del 2022. In merito alla possibilità che possa trattarsi di un'imprenditore ha poi precisato che «l'idea di una Lega che coinvolge e include e l'idea di avere candidati sindaci che non hanno una tessera di partito potrebbe essere stimolante anche per Padova».