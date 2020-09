Safilo, nuovo finanziamento da 108 milioni di euro garantito da Sace

PADOVA - Safilo Group S.p.A. annuncia la firma di un nuovo finanziamento (Term Loan Facility) di 108 milioni di euro al fine di garantire a Safilo ulteriore liquidità volta a finanziare le necessità di capitale circolante e investimenti per le attività situate in Italia, supportando così il business in un periodo ancora caratterizzato da un elevato livello di incertezza sulla ripresa del settore. Il nuovo finanziamento sarà assistito dalla garanzia di Sace per il 90% dell'importo. La nuova Term Loan Facility, predisposta da Bnp Paribas, Ing Bank, Intesa Sanpaolo e UniCredit, che svolgerà anche il ruolo di «Sace Coordinator» e banca Agente, scade il 30 giugno 2026, con 3 anni di preammortamento e un profilo di rimborso in 12i rate trimestrali a partire da settembre 2023. © RIPRODUZIONE RISERVATA