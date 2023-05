PADOVA - Era scomparso da tre giorni Ivano Dalle Fratte, 75 anni residente in via del Pescarotto, noto per essere sacrestano e corista della parrocchia del Tempio della Pace. Ieri sera le speranze di ritrovarlo in vita si sono spente per sempre. Il suo corpo è stato ripescato intorno alle 23 dai sommozzatori dei vigili del fuoco nelle acque del Piovego, vicino al ponte dei Graissi. Pare che l'anziano possa essere stato vittima di una caduta accidentale.



La famiglia si era rivolta ai carabinieri per segnalarne l'allontanamento e i militari della stazione di Padova Principale, guidati dal luogotenente Giovanni Soldano, lo stavano cercando con l'aiuto dei vigili del fuoco. L'anziano, come spiega il fratello Mauro Dalle Fratte, viveva assieme a lui e alla sua famiglia. Era uscito di casa verosimilmente nel pomeriggio. Si era sicuramente spostato con la sua bicicletta sportiva grigia. Nella giornata di ieri i carabinieri avevano rilevato come l'ultima cella a cui si era agganciato il suo cellulare - che risultava ancora acceso - fosse quella della zona industriale.



«Sabato - racconta il fratello - Ivano aveva trascorso la mattinata facendo i suoi soliti giri nei dintorni. Il Brico center, Mediaword e anche il supermercato. Ci eravamo anche incontrati alle casse. All'una era a casa che guardava il telegiornale alla televisione, aveva pranzato e dopo poco si era buttato un po' a letto come era sua abitudine».

Quello è stata l'ultima volta che i familiari l'hanno visto. «Noi siamo usciti e siamo rientrati sabato sera - continua il fratello Mauro - e ci siamo accorti che non c'era la sua bicicletta e che lui non era nella sua camera. La preoccupazione, però, è salita quando non l'abbiamo visto nemmeno domenica mattina».