PADOVA - È scomparso da sabato scorso Ivano Dalle Fratte, 75 anni residente in via del Pescarotto, noto per essere sacrestano e corista della parrocchia del Tempio della Pace. La famiglia si è rivolta ai carabinieri per segnalarne l’allontanamento e ora i militari della stazione di Padova Principale, guidati dal luogotenente Giovanni Soldano lo stanno cercando anche con l’aiuto dei vigili del fuoco. L’anziano, alto circa un metro e sessanta, come spiega il fratello Mauro Dalle Fratte, che vive con lui assieme alla sua famiglia, è uscito di casa verosimilmente nel pomeriggio, vestito con pantaloni di velluto marroni, una camicia bianca con quadri rosa e scarpe tipo mocassino con battitacco in acciaio.

Si è sicuramente spostato con la sua bicicletta sportiva grigia, con sfumature blu. I carabinieri hanno rilevato come l’ultima cella a cui si è agganciato il suo cellulare - che fino all’ora di andare in stampa, risultava ancora acceso - sia quella della zona industriale. «Sabato - racconta il fratello - Ivano ha trascorso la mattinata facendo i suoi soliti giri nei dintorni. Il Brico center, Mediaword e anche il supermercato. Ci eravamo anche incontrati alle casse. All’una era a casa che guardava il telegiornale alla televisione, ha pranzato e dopo poco si è buttato un po’ a letto come era sua abitudine». Quello è stata l’ultima volta che i familiari l’hanno visto. «Noi siamo usciti e siamo rientrati sabato sera - continua il fratello Mauro - e ci siamo accorti che non c’era la sua bicicletta e che lui non era nella sua camera. La preoccupazione, però, è salita quando non l’abbiamo visto nemmeno domenica mattina. Per questo ci siamo rivolti ai carabinieri». Lunedì pomeriggio ai militari, si sono aggiunti alle ricerche anche i vigili del fuoco che stanno perlustrando il vicino tratto del Piovego.