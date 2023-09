Montegrotto. Runner ruzzola fuori dal sentiero nella vegetazione di spine: 25enne ferita portata in ospedale

MONTEGROTTO (PADOVA) - É ruzzolata per un paio di metri nella vegetazione di spine sbattendo su una pianta. Quasi come i protagonisti del video virale "Dove veto more?". Poco dopo le 16 di ieri, 3 settembre, una 25enne di Piove di Sacco, durante un'escursione con un amico, è scivolata fuori dal sentiero e si è fatta male: si è ferita sotto l'occhio e sull'ascella e ha preso diverse botte su testa e addome, oltre a graffi diffusi.

Il soccorso alpino è arrivato con sei persone e un'infermiera. La giovane è stata caricata su una barella e portata fino all'ambulanza, per essere poi accompagnata all'ospedale di Abano.