Federico Dossena, malore in montagna: il manager muore e il suo cane lo veglia (e impedisce a chiunque di avvicinarsi)

Un malore improvviso durante un'escursione sui monti del Trentino della Val Rendena, nessuno che poteva aiutarlo, ma solo la sua cagnolina, Kelly, accanto fino alla fine.

"Uno che lavora sodo, gira molto e ride parecchio", la breve bio con cui si presentava sui social. Dossena arrivava infatti dal mondo della carta, dal Gruppo Mondadori ad aziende internazionali, occupandosi di stampa e filiera di produzione e riciclo della carta. La società di cui era direttore generale scrive: "La sua scomparsa ha colto tutti come un fulmine nel cielo sereno di questa fine di estate e di ferie, che per Federico Dossena, 57enne, è stata anche un’estate di lavoro: ha trascorso la seconda settimana di agosto in Australia, per una serie di incontri con i massimi rappresentanti istituzionali. Dal 1° luglio 2021 Federico Dossena è stato Direttore Generale di Ecopneus, ne ha saputo raccogliere l’autorevolezza, l’esperienza ed ha cominciato a costruirne il futuro, in anni anche difficili per il settore. Ha saputo entrare in questo mondo, nuovo per lui che amava ricordare che veniva “dal mondo della carta”, lavorando sodo, motivando e coinvolgendo tutta la struttura, di cui ha sempre riconosciuto il grande valore e dedizione".