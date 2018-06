Capotta con la Fiat 500 che prende fuoco, salvata da automobilista-eroe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RUBANO (Padova) - Paura la notte scorsa, mezzora dopo la mezzanotte, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Provvidenza aper il rovesciamento di un’auto che si è poi incendiata.L'incidente a causa della perdita di controllo della conducente, rimasta ferita. Un automobilista di passaggio ha aiutato la donna alla guida dellaa venire fuori dall’auto appena prima che l’auto prendesse fuoco con tragiche conseguenze. I pompieri arrivati da Padova con due mezzi tra cui l’autogru, hanno spento il rogo della vettura, mentre la donna ferita era già stata presa in cura dal personale del Suem 118 e portata in ospedale.Sul posto la polizia locale per i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.