Roncato, respinta la richiesta di concordato. La famiglia: «Incomprensibile, ricorreremo»

CAMPOSAMPIERO - La Roncato srl di Campodarsego (che nulla c'entra la Valigeria Roncato spa) ricorrerà alla Corte D'Appello di Venezia contro la decisione del Tribunale di respingere la richiesta di concordato preventivo, presentata nel 2019. Lo annuncia in una nota la famiglia Roncato, sostenendo di «essere nella condizione per poter far fronte a nuove sfide. La Roncato Srl - prosegue la nota - ha attraversato momenti difficili, ma ha presentato una proposta di concordato salda e proiettata verso il futuro, che ha inaspettatamente trovato il diniego del Tribunale padovano, nonostante la nuova normativa promulgata dal legislatore nazionale durante la fase pandemica diretta al sostegno delle aziende italiane in crisi». Carlo Roncato, capostipite della famiglia, «non comprende come il Tribunale possa aver dichiarato inammissibile il concordato presentato che ha salvato posti di lavoro e il know how della prima società Roncato» e «si dichiara fiducioso che la Corte d'Appello di Venezia ribalti l'ingiusta decisione del Collegio di Padova».