Rivolta nella comunità per telefono e cellulari ritirati: sette denunciati

di Marco Aldighieri

PADOVA - In una comunità per minori, ieri pomeriggio alle 17, è scoppiata una rivolta. Sette ragazzi, tra i quindici e diciassette anni, si sono barricati in una stanza della struttura. Motivo? Volevano rientrare in possesso dei telefoni cellulari e delle sigarette, presi in consegna dagli operatori del centro. La situazione di alta tensione è durata per un paio d'ore, fino a quando c'è stato l'intervento dei carabinieri. I giovani, un italiano, due albanesi e quattro nordafricani, nel tentativo di...