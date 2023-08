BASSA PADOVANA - Un ponte di Ferragosto sicuro e senza disordini, anche grazie alle forze dell'ordine che hanno lavorato nel territorio. In particolare, il Comando provinciale dei carabinieri ha impiegato 75 mezzi e 150 uomini per un Ferragosto tranquillo, ma caratterizzato da un grande numero di turisti in visita alle bellezze artistiche della città del Santo e della provincia. Sull'intera provincia sono stati incrementati i controlli sulle strade, in particolare lungo le vie di comunicazione principali e soprattutto durante il fine settimana, quando in tanti hanno raggiunto le vicine località di mare. Inoltre, importante è stato il dispiegamento nelle numerose iniziative locali dei comuni, che hanno raccolto un elevato numero di persone.

I RISULTATI DEI CONTROLLI

Un ponte tranquillo, ma non senza operazioni di servizio: i carabinieri di Piove di Sacco hanno fermato un 50enne padovano la notte di Ferragosto in via Romea di Legnaro. Per lui ritiro della patente essendo risultato positivo all'alcoltest, con tasso di 1,14 g/l. A Borgo Veneto i carabinieri hanno denunciato alla Procura un ventenne del posto per porto di oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di armi. Il giovane aveva precedenti simili perché già sorpreso all'esterno della propria abitazione con una pistola da softair. Per questo i carabinieri hanno deciso di perquisire il domicilio del giovane, dove sono stati rinvenuti e sequestrati un fucile da softair e un arco da caccia con quattro frecce. Sempre a Borgo Veneto, i carabinieri di Este hanno fermato un 27enne marocchino che guidava in stato di ebbrezza in centro città durante la notte di Ferragosto. Al etilometro il tasso alcolico ammontava a 0,90 g/l. Gli è stata ritirata la patente.

A Este un minorenne è stato denunciato per violazione del divieto di frequentazione degli esercizi pubblici. Il giovane, 17 anni, era all'interno di un locale del centro cittadino. Un altro diciassettenne, marocchino, residente ad Este, è stato denunciato alla Procura per furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carta bancomat. Dovrà rispondere del furto di 5mila euro in contanti in danno di un negozio di Ospedaletto Euganeo e di aver indebitamente utilizzato una carta bancomat dell'esercizio prelevandone 670 euro. Inoltre, il giovane è stato ritenuto responsabile di danneggiamento delle luminarie del giardino esterno di un altro negozio di Este. A Solesino, i carabinieri hanno sorpreso un 39enne marocchino, residente in paese, all'interno di un locale del centro storico nonostante avesse il divieto di frequentazione degli esercizi pubblici.

In zona Colli le compagnie di Abano e Montegrotto Terme, con i forestali di Montegrotto, hanno effettuato dei controlli a passo Fiorine e Monte della Madonna, dove non sono state riscontrate violazioni.