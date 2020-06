Rischia di annegare nel sottopasso sommerso: esce dal finestrino dell'auto

Ultimo aggiornamento: 11:52

CITTADELLA - La pioggia caduta con molta intensità nell'area del Cittadellese, ha causato allagamenti di strade, piani interrati e sottopassaggi. All'opera vigili del fuoco, Polizia locale, personale tecnico delle amministrazioni e i volontari dei vari gruppi della Protezione civile, impegnati già da mesi per l'emergenza Coronavirus. Maltempo che era ampiamente previsto, ma è pur vero che era da tempo che non si verificavano precipitazioni così intense e soprattutto con intervalli di tempo ravvicinati. La risposta organizzativa c'è stata e nei tempi più brevi. Particolarmente colpiteProprio in quest'ultimo Comune è stata ancor più violenta la serie sequenziale di piogge, veramente a regime torrenziale. L'acqua, si sa, si ferma quando decide di farlo, ed a farne le spese è stata soprattutto l'area del capoluogo sanmartinaro.Il sindacoche ha coordinato gli interventi nel pieno del fortunale: «C'è stata acqua alta in tutto il centro cittadino, tutti i sottopassaggi si sono allagati e le caditoie sono state ostruite da molti aghi di pino che non capiamo da dove siano arrivati». In particolare nel sottopassaggio della frazione di, un'auto è rimastanell'acqua ed il conducente, solo a bordo, è uscito dal finestrino lato guida. Pochi centimetri ancora e sarebbe stato sommerso. Spaventato, ma illeso.Nella città murata, il quartiere diha visto molte strade allagate, in particolare via Casaretta. I volontari della Protezione civile sono intervenuti su alcune caditoie ed hanno preparato numerosi sacchi di sabbia consegnati a varie famiglie per proteggere gli ingressi delle abitazioni. Segno poi evidente della mole d'acqua, ilmedievali tracimato lungo tutto l'ellisse. Nessun problema per il caffè galleggiante.allagata la centrale via Roma, mentre a San Giorgio in Bosco, oltre ad alcuni garage sotto il piano campagna, anche la Strada Provinciale, la Padova-Bassano del Grappa-Trento, è finita sott'acqua proprio nel tratto del centro cittadino all'altezza dell'impianto semaforico. «Colpita la parte nord-ovest del paese dalla bomba d'acqua giunta da Cittadella - ha spiegato il sindaco sangiorgeseanche lui operativo sul territorio - in particolare proprio il punto di confine nella zona di Bolzonella dove l'acqua dai campi è scesa nel nostro territorio che è un po' più a valle. E' entrata sul piazzale di un'azienda che è intervenuta con mezzi propri. I lavori effettuati nel corso di questi anni nella rete dei canali, hanno contenuto gli effetti di queste precipitazioni molto potenti. Si è trattato comunque di interventi gestibili, non critici". Non si sono invece verificate situazioni di rischio nei comuni di Curtarolo, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Gazzo, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Pietro in Gu e Tombolo, che comunque hanno allertato i sistemi comunali di Protezione civile che hanno operato fino a tarda sera per continuare a tenere controllate le zone più sensibili, in particolare in corrispondenza dei canali e del fiume Brenta. Ovviamente lo stato di allerta permane, considerato che le indicazioni meteo non promettono il ritorno del sole almeno a breve.