Rifiuti: nei guai due rappresentanti legali, sequestro per 3,3 milioni

PADOVA - Peculato, frode fiscale e truffa agli utenti: sono alcune delle accuse rivolte a due rappresentanti legali dell'impresa che gestiva la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in 92 comuni del Padovano. Disposto il sequestro di beni per 3,3 milioni di euro che corrispondono alla riscossione, fatta direttamente in bolletta, del tributo ambientale provinciale (TAP) intascato e mai corrisposto all'ente pubblico.Nella mattinata odierna militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Padova stanno dando esecuzione all’ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche nella forma per equivalente, di beni fino alla concorrenza dell’importo didisposto nei confronti di, coinvolti quali principali indagati nell’inchiesta sulladellaNel corso delle investigazioni eseguite sulla società affidataria della gestione,e di cui è stato di recente certificato il, i due soggetti colpiti dalle misure reali erano stati denunciati a vario titolo, insieme ad altri dieci individui, perL’odierno provvedimento, in particolare, è relativo agli episodi di peculato commessi dai due indagati, che, nella loro qualità di, hanno- senza poi provvedere a corrisponderlo alla Provincia di Padova -. Il provvedimento di applicazione di misure cautelari reali eseguito è stato emesso dal Tribunale di Rovigo, in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Rovigo, dott. Carmelo Ruberto, avverso l’iniziale ordinanza di rigetto emanata dal Gip a tale sede nel giugno del 2017.