Padova. Furbetti della spazzatura lasciano rifiuti di ogni genere sulla strada, ripresi dalle telecamere: oltre 700 multe

PADOVA - Plastica, mobili, materassi. I rifiuti abbandonati sulle strade di Padova sono davvero di tutti i tipi. E per rintracciare i furbetti della spazzatura il Comune e la polizia locale hanno utilizzato due telecamere posizionate di volta in volta nei luoghi che venivano segnalati dai cittadini come piccole discariche a cielo aperto. Sono oltre 700 le multe staccate fino ad ora.

I cittadini arrivano e ammassano rifiuti di ogni genere vicino ai cassonetti o sul ciglio della strada. Rifiuti che dovrebbero essere smaltiti in ben altro modo. E i quartieri maggiormente colpiti dal fenomeno sono quelli dove ancora non c'è la raccolta porta a porta. All'interno della polizia locale è stata creata una task force ambientale che si sta occupando della situazione. Sono diversi i motivi per cui sono state staccate le sanzioni e vanno dall'errato conferimento alla mancata differenziazione dell'immondizia. Il fenomeno continuerà ad essere monitorato.