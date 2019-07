Quiz "Reazione a catena": eliminati i 3 Forcellini, ma si "consolano" con 300mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Brutta notizia per gli appassionati di(tutti i giorni alle 18.40 su Rai1). I "Tre Forcellini" padovani, dopo 21 giorni di permanenza nel popolare quiz, sono stati eliminati nella puntata di domenica. Un addio del tutto inaspettato per(originario di Maserada sul Piave),(che è di Mogliano) etre amici studenti della Città del Santo, che avevano entusiasmato il pubblico con la loro bravura e la loro simpatia. Gli avversari della puntata di domenica si sono mostrati più lucidi nell’intesa vincente, dove i Tre Forcellini, dopo giornate di dominio in tale manche, hanno per la prima volta mostrato segni di stanchezza, che sono stati decisivi per la loro sconfitta. I tre amici vivono a Padova dove studiano matematica e Forcellini è il quartiere dove vanno allaI Giu per Su sono i nuovi campioni del game show condotto da. Dopo uno svantaggio iniziale, il trio proveniente da svariate zone del sud Italia, ma tutti e tre studenti all’università di Torino, ha dimostrato una grande velocità nell’intesa vincente. Una qualità, che è stata decisiva per la conquista del trono di campioni. Un posto, che prima della puntata andata appena in onda, sembrava quasi impossibile da prendere.In ogni caso, i Tre Forcellini possono consolarsi, in quanto hanno superato i Tre Di Denari ed i Parenti Stretti per numero di puntate vinte e più di 300.000 euro conquistati. Pertanto, i Tre di Denari rimangono in vetta, per quanto riguarda il record di parole indovinate nell’intesa vincente (ben 28) e soldi vinti (più di 400.000 euro).PROGETTI - Ieri i tre ragazzi hanno rivelato cos'hanno intenzione di fare con i soldi vinti: il moglianese Gianluca porterà la fidanzata a fare una vacanza e vorrebbe tanto assistere dal vivo a un evento sportivo come l’Italia agli Europei, l'altro trevigiano Alessandro vuole comprare una bici nuova, mentre il piemontese Simone ne userebbe una parte per una vacanza e il resto per pagarsi gli