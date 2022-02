PADOVA - Rapiscono il figlio di 11 anni dalla comunità cui era stato affidato, lo caricano in auto e dopo tremila chilometri di viaggio vengono arrestati a Padova. È durata una settimana la fuga dei due genitori albanesi, che si erano stabiliti a Oslo, dove era nato il loro figlio. Sembrava l'inizio di una nuova vita, ma le autorità norvegesi ben presto avevano rilevato condizioni borderline della famiglia, con il padre che aveva avuto comportamenti violenti con moglie e bambino. Per questo motivo erano intervenuti i Servizi Sociali di Oslo che avevano disposto l'affido dell'undicenne a una struttura dedicata ai minori.

La madre e il padre, di 42 e 50 anni, hanno dunque deciso di rapirlo e portarlo in Italia per ricominciare la propria vita all'estero, sperando di evitare guai con la giustizia. Qui in città i due hanno alcuni amici e parenti che li aspettavano per ospitarli nei primi tempi. Ma nell'appartamento di corso Milano, cui erano diretti, non ci sono mai arrivati. Grazie al lavoro di intelligence della polizia, sia norvegese che italiana, gli investigatori hanno subito capito dov'era diretta l'auto della famiglia albanese. Padova, appunto. Così, appena intercettata la vettura, una pattuglia delle Volanti l'ha pedinata fino a destinazione. Qui gli investigatori in borghese hanno dunque fermato i gentiori prima che potessero entrare nell'appartamento in cui sarebbero stati ospitati dai connazionali, che forse nemmeno sapevano che, in realtà, gli amici col bambino erano dei fuggiaschi ricercati in tutta Europa.



Una volta eseguita l'identificazione della coppia e del bambino, i poliziotti hanno fatto scattare le manette ai polsi dei due, che sono stati accompagnati in carcere. Sulle loro teste, infatti, pendeva un mandato di arresto europeo per la violazione della norma del codice penale norvegese che punisce il sequestro di persona, il sequestro illegale e presa di ostaggi in danno a minore. I poliziotti hanno immediatamente interessato il Tribunale dei minori di Venezia per quanto riguarda il ragazzino: l'11enne è stato affidato l'affido provvisorio in una comunità protetta, almeno finchè non verrà appurata la posizione dei genitori, per cui, in ogni caso, dovrebbe essere prevista l'estradizione. Una volta tornati in Norvegia i due albanesi dovranno essere sottoposti a processo.

M.L.