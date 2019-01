Fruttivendolo aggredito, rapinato e riempito di botte: i due banditi condannati a 9 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRINO - Quel 12 dicembre di cinque anni fa un commando di cinque persone con il volto travisato dai, aveva rapinato un fruttivendolo al volante del suo furgone a Mestrino in località Lissaro. Ieri, davanti ai giudici del Tribunale collegiale, due dei tre imputati finiti alla sbarra (altri due non sono mai stati identificati) sono stati condannati. Massimo La Bua, 55 anni di Teolo, è stato condannato a 5 anni, mentre Roberto Ciurlanti, 50 anni di Vigonza, a 4 anni e sei mesi. È stato invece assolto per non avere commesso il fatto, Stefano Ferraretto 52 anni di Este. Ciurlanti altro non è che il fratello di Gianluca Ciurlanti, legato alla mala del Brenta e deceduto in un incidente stradale il 30 agosto del 2002, ma soprattutto ex marito di Debora Sorgato dietro alle sbarre per l'omicidio di Isabella Noventa con una condanna a trent'anni confermata in secondo grado. Il 12 dicembre del 2014 Massimo La Bua e