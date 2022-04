Ritrovato il corpo di Ahmed nel Brenta: sulla riva il suo cellulare

PADOVA - (M.L.) Il cadavere di Ahmed Joudier , il 15 enne scomparso da casa, a Mortise di Padova, il 21 aprile, è stato ritrovato dai vigili del fuoco nel Brenta, a Cadoneghe. Le ricerche erano scattate questa mattina, 26 aprile, lungo il fiume Brenta, a seguito del ritrovamento del suo cellulare, nei pressi del ponte pedonale che collega il quartiere di Torre a Cadoneghe. Ahmed Joudier non dava notizia da più giorni dopo gli ultimi messaggi spediti alla sua ex fidanzatina. Messaggi con un contenuto drammatico, «Ho delle questioni aperte con delle persone ... penso che morirò, penso di si, o se non muoio avrò delle ferite gravi. Ti amo» che subito la giovane aveva ritenuto quasi uno scherzo ma che poi aveva comunicato alla famiglia dell'amico.

Il cellulare di Ahmed Jouider, il ragazzo di 15 anni di origine marocchina scomparso la sera di giovedì 21 aprile, è stato trovato questa mattina da polizia e vigili del fuoco che stanno scandagliando le rive del Brenta tra i comuni di Padova e Cadoneghe. Il telefono sarebbe stato trovato sulla riva del fiume, a ridosso di una passerella pedonale. Il ragazzo era scomparso da casa dopo aver detto alla mamma e la sorella che sarebbe andato al patronato della chiesa di Mortise per incontrare degli amici. Quella stessa sera il ragazzo ha mandato un messaggio vocale alla ex fidanzata, con parole inquietanti che alla luce della scomparsa hanno fatto iniziare le indagini. Il cellulare del ragazzo non è stato più riacceso da giovedì sera alle 24.

Le ultime ore e la scomparsa di Ahmed

PADOVA - «Ho delle questioni in sospeso con alcune persone, più che altro penso che morirò, penso di sì, oppure se non morirò avrò delle ferite gravi ma penso che morirò più che altro». Questo, seguito da una dichiarazione d'amore, il testo dell'ultimo messaggio inviato da Ahmed Jouider marocchino, 15 anni, uscito dalla sua casa di Mortise giovedì scorso intorno alle 21,45 e che dalla mezzanotte della stessa sera non da più notizie di sé. Un vocale inviato tramite whatsapp all'ex ragazza sua coetanea che vive a Cadoneghe.

La giovane, come racconta, ascoltando il messaggio in un primo momento non ha dato peso pensando ad uno scherzo, ma si è preoccupata ed ha replicato chiedendo ad Ahmed cosa stesse accadendo e dove si trovava senza però ottenere risposte nemmeno alle successive chiamate.

«Ci ha baciato e detto 'vi voglio bene'»

La quindicenne ha quindi deciso di avvertire la sorella di Ahmed e la mamma, entrambe hanno iniziato a telefonargli, ma senza mai ottenere risposte mentre la loro angoscia cresceva. Dalla mezzanotte poi il telefonino del ragazzo risultava spento e da allora non è stato più riacceso. Intorno alle 3 constatando che il ragazzo non rientrava in preda alla paura hanno avvisato la polizia della scomparsa.

«È un bravo ragazzo, frequenta l'istituto professionale Bernardi ed è un bravo studente, mio fratello è uno con la testa sulle spalle, non beve, non fuma e non frequenta brutte compagnie - ha spiegato la sorella diciassettenne - l'unica cosa forse un po' strana alla quale sul momento non ho fatto caso è successa prima che uscisse di casa quella sera, mi ha abbracciato e baciato in fronte cosa per lui inusuale e ha detto a me e alla mamma vi voglio bene».

Il cellulare e le bici rosse

Il cellulare di Ahmed è stato localizzato per l'ultima volta nel quartiere Torre, dove il ragazzo ha degli amici. Coetanei che sono stati sentiti dagli uomini della Squadra mobile. In Questura in questi giorni sono arrivate anche un paio di segnalazioni, relative all'avvistamento di un paio di bici rosse simili a quella utilizzata da Ahmed per allontanarsi da casa. Ma alla fine si sono rivelate delle false piste.

Gli inquirenti hanno anche visionato le telecamere della videosorveglianza installate vicino all'abitazione del 15enne e nel quartiere di Mortise. Secondo la polizia lo studente è ancora vivo e ha trovato rifugio da qualche conoscente. È per questo motivo che non sono ancora stati attivati i vigili del fuoco per scandagliare i corsi d'acqua.

I cartelli disseminati nei quartieri dalla famiglia di Ahmed

Un intero quartiere mobilitato

Tutto il quartiere si è mobilitato, la famiglia ha affisso a Mortise, Torre e Cadoneghe, i luoghi più frequentati dal quindicenne, volantini con la sua descrizione chiedendo a chiunque avesse notizie di contattarla ma, purtroppo, senza risultato. Appello lanciato anche su Facebook, dove è stato condiviso centinaia di volte, ma che ha prodotto solo messaggi di solidarietà e ulteriori esortazioni al ragazzo affinchè torni in famiglia. Mamma, sorella e l'ex ragazza, devastate dall'angoscia non conoscendo la sorte del loro caro e temendo il peggio, ripetono il loro appello a farsi vivo, a tornare a casa qualsiasi sia il problema che deve affrontare e assicurando tutto il supporto possibile per risolvere la situazione.

Intanto gli agenti della sezione volanti, con il supporto dei carabinieri, stanno battendo palmo a palmo la zona in cerca di indizi che possano portare al suo ritrovamento. Inoltre stanno provando comunque ad agganciare il telefono cellulare, anche se risulta spento. Capire i suoi spostamenti sarebbe essenziale per poterlo ritrovare. Gli inquirenti sono anche convinti che si sia allontanato da casa con intasca del denaro, anche se la famiglia sostiene il contrario. E poi gli uomini della Mobile stanno scavando sulle sue frequentazioni, per appurare se ha pestato i piedi a qualcuno più grande di lui.

