Padova. Fermato 21enne per un normale controllo: si scopre che era ricercato per omicidio

PADOVA - È stato fermato per un normale controllo ed è saltato fuori che era ricercato a livello internazionale per omicidio. Questa notte gli agenti delle volanti hanno fermato un'auto su via Vigonovese. A bordo c'erano due persone. Il passeggero, un 21enne moldavo, ha mostrato un documento di identità romeno: a una prima occhiata sembrava tutto a posto ma i poliziotti hanno notato alcuni caratteri strani.

Così lo hanno portato in questura per approfondire e hanno scoperto che il 21enne era destinatario di un provvedimento di arresto a fini estradizionali emesso a settembre 2019 dalla Moldavia per omicidio: deve scontare 7 anni e mezzo di reclusione. Oltre ad essere arrestato, quindi, è stato denunciato per aver utilizzato un documento falso. Si trova in carcere.