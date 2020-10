Rapina violenta a Padova. Ragazzi presi alle spalle e minacciati con un coltello

PADOVA- I carabinieri di Padova hanno arrestato due marocchini Zakaria Zahouani, 19, marocchino residente a Montagnana e Haitam Lakhlifi, 20, residente a Casale di Scodosia per aver rapinato, con un terzo complice non ancora identificato, due persone. Il fatto è avvennuto ieri sera dietro alla Basilica di S. Giustina, nella città euganea.

Ragazzi rapinati a Padova Le due vittime, entrambi padovani di 22 anni, stavano passeggiando per strada quando sono stati aggrediti alle spalle da tre malviventi, descritti come nord africani. Gli stranieri hanno spinto a terra i due giovani, e con la minaccia di un grosso coltello da cucina li hanno rapinati di 90 euro e poi sono fuggiti. I malcapitati hanno inseguito i rapinatori, comunicando costantemente la loro posizione al 112. Grazie a queste informazioni i carabinieri sono giunti sul posto, bloccando due dei malviventi trovati ancora con il malloppo addosso.