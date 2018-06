Rabarama e la "guerra dell'arte": «Giravo in Bentley, ora vivo in affitto»

di Nicola Munaro

PADOVA - «Loro per me erano tutto, erano più di una famiglia ma a un certo punto ho dovuto chiedere come stessero le cose. Mi chiamavano le banche, le fonderie dove venivano realizzate le mie opere. Da dichiarazioni dei redditi di una certa importanza, non avevo più nemmeno i soldi per fare la spesa. Giravo in Bentley, ora vivo in affitto». Quattro anni dopo Paola Epifani, in arte Rabarama, parla per la prima volta di quella guerra dell'arte tra lei e i galleristi Cinzia Vecchiato e il marito Roberto Canova,...