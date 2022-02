In due appartamenti c'era la base dello spaccio: tre arresti nel quartiere Palestro

PADOVA - Blitz antidroga a Padova, nel quartiere Palestro, tre persone arrestate. Tre tunisini, uno dei quali minorenne, sono stati arrestati perché trovati in possesso complessivamente di 14 grammi di cocaina e oltre 7 grammi di hashish che detenevano in due appartamenti utilizzati come base dello spaccio. Il minore, intorno alle 7, è stato notato uscire di casa e, fermato per il controllo, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina.Intanto un altro giovane, albanese del ‘92, è stato individuato mentre lo aspettava nei pressi dell’abitazione per acquistare lo stupefacente. Il baby pusher era stato denunciato pochi giorni fa nella stessa zona con alcune dosi di droga e annovera diversi precedenti per la stessa tipologia di reato. È stato arrestato per spaccio.

Eseguita la perquisizione nell’abitazione occupata dal minore, all’interno della stanza condivisa con un altro connazionale sono state rinvenute numerosi dosi di cocaina e hashish, un bilancino di precisione e dei contanti. Anche il convivente, ventiduenne, è stato tratto in arresto ed accompagnato in questura per procedere alla sua identificazione.Un altro cittadino tunisino di vent’anni, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio, è stato arrestato per detenzione di droga nell’appartamento vicino, a cui è stata estesa la perquisizione. In entrambi gli alloggi gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato materiale per il confezionamento, per lo spaccio della droga e diverse centinaia di euro in contanti.